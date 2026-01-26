Молдова остановила импорт мяса птицы из Украины: Решение принято после выявления опасного вещества, вызывающего рак

По информации ANSA, в ходе проверки выяснилось, что украинские органы контроля не проводят полное тестирование на запрещенные вещества: проверка охватывает только мышечную ткань, тогда как метронидазол сохраняется в крови и яйцах. Кроме того, вещество остается доступным на украинском рынке, в том числе в ветеринарных препаратах, а на онлайн-платформах продаются продукты с метронидазолом без рецепта и контроля.