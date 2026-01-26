Молдова остановила импорт мяса птицы из Украины: Решение принято после выявления опасного вещества, вызывающего рак

ANSA приостановила импорт мяса птицы из Украины: из-за скандала с метронидазолом в кормах.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП/ANSA) временно приостановило ввоз мяса птицы и продуктов из него из Украины. Решение принято после выявления запрещенного вещества метронидазола в партиях кормов, импортированных ранее в Молдову.
По информации ANSA, в ходе проверки выяснилось, что украинские органы контроля не проводят полное тестирование на запрещенные вещества: проверка охватывает только мышечную ткань, тогда как метронидазол сохраняется в крови и яйцах. Кроме того, вещество остается доступным на украинском рынке, в том числе в ветеринарных препаратах, а на онлайн-платформах продаются продукты с метронидазолом без рецепта и контроля.
Ранее выявленные партии кормов сопровождались официальными ветеринарными сертификатами, которые, как выяснилось, не гарантировали безопасность продукции. В ANSA подчеркнули, что метронидазол запрещен более 20 лет как в ЕС, так и в Молдове из-за риска для здоровья человека.
Импорт украинской птицы будет приостановлен до тех пор, пока украинская сторона не предоставит достоверные гарантии безопасности продуктов. ANSA продолжает строгий мониторинг и контроль поставок, чтобы защитить потребителей.
Напомним, ANSA выявило метронидазол в пробах крови птиц и яйцах на местных фермах. Лабораторные данные показали, что источник метронидазола — корм для животных, в который вещество добавили производители. В связи с этим было уничтожено 110 тысяч птиц.
Метронидазол — сильнодействующее вещество с бактерицидным и антигельминтным эффектом, запрещённое у животных, продукты которых предназначены для употребления человеком (с 1997 года в ЕС и с 2011 года в Молдове). Он может вызывать рак, повреждать ДНК и негативно влиять на репродуктивную систему.
