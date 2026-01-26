Метшин раскритиковал соседние районы за своз мусора на полигон Казани

Как заявил градоначальник, полигон «Восточный» создавали для нужд Казани, а не для приема отходов из соседних районов, таких как Лаишево, Пестрецы, Высокая Гора и Зеленодольск. При этом он указал на то, что Арский район, например, решает вопросы утилизации отходов на своей территории, когда как другие «бездействовали в течение последних пяти лет», перекладывая эту экологическую нагрузку на столицу Татарстана.