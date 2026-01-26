Метшин раскритиковал соседние районы за своз мусора на полигон Казани

Казанский полигон ТКО «Восточный» оказался под угрозой преждевременного заполнения из-за массового завоза мусора из соседних районов. Как сообщил на еженедельном совещании в исполкоме мэр города Ильсур Метшин, на вторую карту объекта уже вывезено свыше 603 тысячи тонн отходов при общем лимите в 1,6 миллиона тонн, и при текущих темпах запас прочности полигона не превысит двух лет.
Как заявил градоначальник, полигон «Восточный» создавали для нужд Казани, а не для приема отходов из соседних районов, таких как Лаишево, Пестрецы, Высокая Гора и Зеленодольск. При этом он указал на то, что Арский район, например, решает вопросы утилизации отходов на своей территории, когда как другие «бездействовали в течение последних пяти лет», перекладывая эту экологическую нагрузку на столицу Татарстана.
В итоге Метшин охарактеризовал ситуацию как недопустимую и поручил подготовить официальные обращения в правительство республики и главе региона Рустаму Минниханову с просьбой остановить поток «чужого мусора» в Казань.