«Джеймс Уэбб» составил детальную карту распределения темной материи по Вселенной

В общей сложности «Уэбб» обнаружил в этом регионе космоса почти 800 тыс. галактик, что примерно в два раза больше, чем удавалось найти при помощи «Хаббла», и в десять раз больше, чем при помощи наземных телескопов. Изучение формы 250 тыс. этих галактик и раскрытие их гравитационных взаимодействий с окружающими скоплениями материи позволило ученым удвоить разрешение карты темной материи, открыть ранее неизвестные ее скопления и связывающие их нити «космической паутины».