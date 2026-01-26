«Джеймс Уэбб» составил детальную карту распределения темной материи по Вселенной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Космологи использовали снимки с орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» для составления пока самой детальной карты распределения темной материи по обозримой Вселенной, которая вдвое превосходит по разрешению аналоги, подготовленные при помощи «Хаббла». Об этом сообщила пресс-служба британского Даремского университета.
«Пока это самая большая карта темной материи, которую мы составили при помощи “Уэбба”. В прошлом мы видели достаточно размытую картину распределения темной материи по Вселенной, тогда как теперь мы видим “изнанку мироздания” с потрясающим уровнем детализации», — заявила научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA (США) Диана Сконьямильо, чьи слова приводит пресс-служба Даремского университета.
Космологи предполагают, что Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений. Наблюдения за узлами этой паутины, как надеются астрономы, помогут раскрыть механизмы роста галактик, а также формирования всей структуры мироздания.
Ученые составили пока самую детальную карту одного из крупных сегментов этой «паутины», который занимает на ночном небе почти второе больше площади, чем полная Луна. Для составления карты распределения видимой и темной материи в этом регионе космоса, расположенном в созвездиях Секстанта и Льва, орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» непрерывно наблюдал за ним на протяжении более 255 часов, что позволило ему увидеть даже самые далекие и тусклые галактики.
В общей сложности «Уэбб» обнаружил в этом регионе космоса почти 800 тыс. галактик, что примерно в два раза больше, чем удавалось найти при помощи «Хаббла», и в десять раз больше, чем при помощи наземных телескопов. Изучение формы 250 тыс. этих галактик и раскрытие их гравитационных взаимодействий с окружающими скоплениями материи позволило ученым удвоить разрешение карты темной материи, открыть ранее неизвестные ее скопления и связывающие их нити «космической паутины».
По словам ученых, структура, размеры и другие свойства этих нитей в целом соответствуют прогнозам общепринятой космологической модели, допускающей существование «холодной» темной материи, чьи частицы слабо взаимодействуют с видимой материей и излучением. Как надеются ученые, последующие наблюдения при помощи «Уэбба» и строящейся космической обсерватории WFIRST («Нэнси Грейс Роман») позволят расширить эту карту и дополнить ее объектами, расположенными на более далеком расстоянии от Земли.