Открытие российских физиков поможет создать сверхъяркие защитные метки и сенсоры

Как объясняют ученые, максены представляют собой относительно новые двумерные материалы, состоящие из атомов переходных металлов и углерода, а также часто включающие атомы азота или некоторых других элементов. Пленки из максенов полностью прозрачны для света, но при этом они обладают необычными свойствами, которые делают их похожими на металлы и позволяют применять их в большом числе областей науки и техники.