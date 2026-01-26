Ричмонд
Почти 20 деревень и поселков ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один хутор

Почти 20 населенных пунктов упразднены в Беларуси за год, а появился всего один.

Источник: Комсомольская правда

Почти 20 деревень и поселков ликвидированы в Беларуси за 2025 год, а появился всего один, сообщают в Государственном комитете по имуществу.

Например, исчезли с карты Гомельской области поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино в Чечерском районе. А в Буда-Кошелевском теперь нет поселка Мигай. Нет в Верхнедвинском районе Витебщины упраздненных деревень Важаны, Давыдово и Заломы. А Узденский район Минской области потерял деревню Малая Дещенка.

Потеряла республика и несколько сельских советов. Это Ворновский в Кормянском районе (населенные пункты после его упразднения отошли Коротьковскому сельсовету), а также Ореховский сельсовет в Малоритском районе, деревни которого пополнили состав Олтушского сельсовета.

«Также прекратил существование железнодорожный остановочный пункт Разлоги (Поставский район)», — добавили в Госкомимуществе.

Также в госоргане добавили, что за весь 2025 год в Беларуси официально зарегистрировали один новый населенный пункт. Речь идет о хуторе Изумрудном в Глубокском районе Витебщины.

