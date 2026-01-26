Почти 20 деревень и поселков ликвидированы в Беларуси за год, а появился всего один хутор

Почти 20 деревень и поселков ликвидированы в Беларуси за 2025 год, а появился всего один, сообщают в Государственном комитете по имуществу.
Например, исчезли с карты Гомельской области поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино в Чечерском районе. А в Буда-Кошелевском теперь нет поселка Мигай. Нет в Верхнедвинском районе Витебщины упраздненных деревень Важаны, Давыдово и Заломы. А Узденский район Минской области потерял деревню Малая Дещенка.
Потеряла республика и несколько сельских советов. Это Ворновский в Кормянском районе (населенные пункты после его упразднения отошли Коротьковскому сельсовету), а также Ореховский сельсовет в Малоритском районе, деревни которого пополнили состав Олтушского сельсовета.
«Также прекратил существование железнодорожный остановочный пункт Разлоги (Поставский район)», — добавили в Госкомимуществе.
Также в госоргане добавили, что за весь 2025 год в Беларуси официально зарегистрировали один новый населенный пункт. Речь идет о хуторе Изумрудном в Глубокском районе Витебщины.
Тем временем жительница новостройки из «Минск-Мира» пожаловалась властям, что ее дом оказался «несуществующим».
Ранее мы писали, что губернатор Юрий Караев сказал, что лично читает обращения в чат-бот жителей Гродненской области.
А белорусский эндокринолог сказала, правда ли, что женщины стареют быстрее, чем мужчины.
Также синоптики предупредили об ухудшении погоды в Беларуси.
Еще мы писали, что в Беларуси кот Мартин спас хозяйку, разбудив ее во время пожара: «Он начал кричать, потом за руки кусать».