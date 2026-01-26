Ричмонд
На севере Омской области введен режим повышенной готовности из-за проблем с теплом

В Таре из-за аварии на котельной школа и два садика приостановили работу.

Источник: Комсомольская правда

Аномальные морозы и сбой у поставщика топлива привели к снижению температуры в учебных заведениях в Тарском районе. Дети двух детских садов переведены на дистант, дошкольники — временно не принимаются.

В Тарском районе Омской области введен режим повышенной готовности из-за нарушения теплоснабжения. Об этом сообщили 26 января в администрации региона. Решение принято вечером после того, как стало ясно, что Центральная котельная № 14, обеспечивающая тепло в населенном пункте, работает в условиях острой нехватки топлива.

Поставки древесной щепы — основного вида топлива для котельной — были приостановлены из-за технических сбоев у поставщика, усугубленных аномально низкими температурами. В результате в зданиях социальной инфраструктуры резко упала температура.

С сегодняшнего дня Тарская гимназия № 1 имени А. М. Луппова полностью перешла на дистанционное обучение. Также временно закрыты для приёма детей детские сады «Нефтяник» и № 9 — в помещениях невозможно поддерживать безопасный для здоровья микроклимат.

Ситуация находится на личном контроле Главы Тарского района Евгения Лысакова и Губернатора Омской области Виталия Хоценко. Организованы круглосуточные дежурства, прорабатываются резервные схемы энергоснабжения и доставки топлива.

