На севере Омской области введен режим повышенной готовности из-за проблем с теплом

В Тарском районе Омской области введен режим повышенной готовности из-за нарушения теплоснабжения. Об этом сообщили 26 января в администрации региона. Решение принято вечером после того, как стало ясно, что Центральная котельная № 14, обеспечивающая тепло в населенном пункте, работает в условиях острой нехватки топлива.