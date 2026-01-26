В Шахтах полиция поймала покупателей запрещенных веществ у тайника

В Шахтах Ростовской области полицейские задержали двух местных жителей 37 и 50 лет по подозрению в попытке приобрести наркотики. Задержание произошло на этапе получения запрещенного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
По данным УМВД России по городу Шахты, мужчины оформили заказ на наркотики через интернет. После оплаты они получили в сети координаты тайника и отправились по указанному адресу, где их уже ждали оперативники. На месте стражи порядка нашли и изъяли сверток с белым порошкообразным веществом.
Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество. В отношении обоих дончан было возбуждено уголовное дело.
