В Шахтах полиция поймала покупателей запрещенных веществ у тайника

По данным УМВД России по городу Шахты, мужчины оформили заказ на наркотики через интернет. После оплаты они получили в сети координаты тайника и отправились по указанному адресу, где их уже ждали оперативники. На месте стражи порядка нашли и изъяли сверток с белым порошкообразным веществом.