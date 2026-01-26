Аэропорт «Сталинград» вернулся к обычной работе после масштабного сбоя

К вечеру специалисты смогли восстановить работу системы. Однако в аэропорту «Сталинград» сохранилась часть изменений в расписании — рейс «Аэрофлота», запланированный на 19:15, отменен. Также почти на час задержан прилет самолета «Победы» из столицы в Волгоград, а соответственно настолько же и его обратный вылет в Москву.