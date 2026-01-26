Аэропорт «Сталинград» вернулся к обычной работе после масштабного сбоя

Региональная авиагавань вернулась к привычной схеме работы после масштабного сбоя системы бронирования Leonardo, сообщает пресс-служба аэропорта «Сталинград».
Глобальный сбой, произошедший днем 26 января, вызвал задержку в регистрации пассажиров и их багажа во многих аэропортах страны. Часть из них перешла на ручной ввод данных, в том числе и волгоградский воздушный порт. Вынужденные меры вызвали сбой в расписании рейсов множества авиаперевозчиков.
К вечеру специалисты смогли восстановить работу системы. Однако в аэропорту «Сталинград» сохранилась часть изменений в расписании — рейс «Аэрофлота», запланированный на 19:15, отменен. Также почти на час задержан прилет самолета «Победы» из столицы в Волгоград, а соответственно настолько же и его обратный вылет в Москву.
