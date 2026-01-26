К 200-летию Салтыкова-Щедрина губернаторы и артисты записали чтение сказки

Ранее в Михайловском замке Русского музея масштабная выставка, посвящённая эпохе императора Александра III. Выставка представляет около 500 уникальных экспонатов из 20 музейных собраний, большинство из которых демонстрируются впервые. Она охватывает тринадцать лет его правления — период экономического роста, усиления военно-морской мощи и культурного расцвета. Организатором выступило Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Увидеть экспозицию можно будет до середины июня.