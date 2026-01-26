К 200-летию Салтыкова-Щедрина губернаторы и артисты записали чтение сказки

К проекту присоединились главы Кировской, Рязанской и Тульской областей, а также зампред правительства ХМАО. Кировский губернатор Александр Соколов записал свой ролик прямо в доме-музее писателя. Помимо чиновников, в чтениях участвовали известные актёры, музыканты, писатели и даже академик Александр Румянцев.
Рязанский губернатор Павел Малков завершил проект в интерьерах областного музея, где на юбилейной выставке будет представлен рабочий стол Салтыкова-Щедрина.
Ранее в Михайловском замке Русского музея масштабная выставка, посвящённая эпохе императора Александра III. Выставка представляет около 500 уникальных экспонатов из 20 музейных собраний, большинство из которых демонстрируются впервые. Она охватывает тринадцать лет его правления — период экономического роста, усиления военно-морской мощи и культурного расцвета. Организатором выступило Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Увидеть экспозицию можно будет до середины июня.
