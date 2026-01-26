Доктор Ивашков развенчал мифы 7 популярных «суперфудах»

Доктор-онколог Владимир Ивашков рассказал о популярных продуктах, которым приписывают чудодейственные свойства.
«Спойлер: маркетинг работает лучше, чем сами продукты», — отметил он в своём Telegram-канале.
Ягоды годжи называют «плодом долголетия», но по содержанию антиоксидантов они не превосходят обычную чернику или клюкву. Исследователи не выявили убедительных доказательств их особой пользы для здоровья.
В семенах чиа действительно большое содержание омега-3, но это альфа-линоленовая кислота, которая усваивается хуже, чем EPA и DHA из рыбы. Организм превращает ALA в активные формы лишь на 5−10%.
«Проще съесть порцию лосося», — заявил Ивашков.
Спирулина часто позиционируется как «концентрат белка и витаминов». Однако чтобы получить значимую дозу питательных веществ, нужно употреблять 30−40 граммов в день. Это дорого и непрактично, а обычные овощи дадут схожий эффект.
Кокосовое масло содержит 82% насыщенных жиров. Это даже больше, чем сливочное масло.
«Американская кардиологическая ассоциация не рекомендует его для регулярного употребления из-за повышения уровня “плохого” холестерина (ЛПНП)», — сообщил Ивашков.
Порошковый зелёный чай матча содержит антиоксиданты, но и кофеина в нём много — до 70 мг на порцию. Научные исследования не подтверждают его преимуществ перед обычным зелёным чаем. При этом матча стоит в 5−8 раз дороже.
Необработанная вода из природных источников (raw water) якобы «сохраняет полезные минералы».
«На деле: риск заражения бактериями, паразитами и вирусами. Пастеризация и фильтрация появились не просто так», — рассказал Ивашков.
Костный бульон рекламируется как источник коллагена для кожи и суставов. Однако при переваривании коллаген распадается на аминокислоты, и научные данные не подтверждают его уникальной пользы. Обычный куриный бульон даёт аналогичный эффект и обходится дешевле.
«Какие выводы нам всем нужно сделать? Нет волшебных продуктов. Есть разнообразный сбалансированный рацион. Тратьте деньги на доступные овощи, фрукты, цельнозерновые и белковые продукты — это и есть настоящий суперфуд», — резюмировал доктор.
