Аукцион на акваторию Иртыша в Омске выиграл профильный федеральный орган

Филиал «Администрации Обь-Иртышского бассейна» стал единственным участником торгов.

Источник: Комсомольская правда

На торговой площадке ГИС «Торги» опубликованы итоги аукциона на право аренды участка акватории реки Иртыш в черте Омска. Победителем признан филиал федерального казённого учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и судоходства», расположенный по адресу: ул. 3-я Островская.

Участок площадью 150 тысяч квадратных метров находится на левом берегу Иртыша в районе посёлка Рыбачий — напротив популярного Первомайского пляжа. Срок аренды составит почти 20 лет — 19 лет и 11 месяцев. Стоимость права пользования акваторией — 2,4 миллиона рублей.

Согласно условиям договора, забор воды с этой акватории запрещен. Предполагается, что участок будет использоваться для обеспечения деятельности учреждения по управлению и обслуживанию внутренних водных путей.

Интересно, что на аукцион подала заявку только одна организация — сам профильный федеральный орган, чей офис расположен в непосредственной близости от спорного участка. Это позволило ему стать победителем без конкурентной борьбы.

Ранее мы писали, что на севере Омской области введен режим повышенной готовности из-за проблем с теплом.