В СПЧ призвали предоставить школам механизм отчисления учеников за поведение

С начала учебного года в нескольких регионах России введена тестовая система оценки поведения школьников. Заявление о введении оценок за поведение в школах — предмет не только обсуждений, но и серьезных споров. Люди разделились на два лагеря: одни уверены — это сломает детей, а другие, напротив, считают, что так ребенок учится отвечать за свои поступки. «Вечерняя Москва» выяснила, может ли быть полезен возврат к практике времен СССР и нужно ли это современной системе образования.