В СПЧ призвали предоставить школам механизм отчисления учеников за поведение

Школам нужно дать возможность отчислять учеников за неудовлетворительные оценки по поведению. С таким предложением выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в рамках заседания рабочей группы СПЧ по образованию.
— В первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков, — сказал Фадеев.
По его словам, отчисление в этом случае стоит применять только за вопиющие поступки со стороны детей, передает ТАСС.
С начала учебного года в нескольких регионах России введена тестовая система оценки поведения школьников. Заявление о введении оценок за поведение в школах — предмет не только обсуждений, но и серьезных споров. Люди разделились на два лагеря: одни уверены — это сломает детей, а другие, напротив, считают, что так ребенок учится отвечать за свои поступки. «Вечерняя Москва» выяснила, может ли быть полезен возврат к практике времен СССР и нужно ли это современной системе образования.