Острые специи могут мешать важной функции организма: как они влияют на иммунную систему

Диетолог Марият Мухина предупредила, что чрезмерное употребление острых специй способно негативно влиять на работу иммунной системы, отвлекая её ресурсы от борьбы с вирусами. Об этом специалист сообщила в беседе с RT, добавив, что сейчас можно выявить даже скрытые формы непереносимости таких продуктов.