Острые специи могут мешать важной функции организма: как они влияют на иммунную систему

Диетолог Марият Мухина предупредила, что чрезмерное употребление острых специй способно негативно влиять на работу иммунной системы, отвлекая её ресурсы от борьбы с вирусами. Об этом специалист сообщила в беседе с RT, добавив, что сейчас можно выявить даже скрытые формы непереносимости таких продуктов.
Мухина пояснила, что явная непереносимость проявляется аллергией, высыпаниями на коже или проблемами с желудком. Однако существует и менее очевидная реакция организма, которая также представляет опасность.
Скрытая непереносимость, по словам врача, может провоцировать выработку иммуноглобулина G и приводить к определённым заболеваниям опорно-двигательной системы. Самое же серьёзное последствие — это ослабление защитных сил организма в борьбе с инфекциями.
Диетолог рекомендовала сдать специальный анализ, чтобы понять, какие именно специи организм переносит хорошо. Это поможет исключить из рациона потенциально вредные продукты, такие как горчица или различные виды перца.
Отдельно эксперт отметила, что в холодный сезон многие ценят согревающие специи за их пользу и вкус. Диетолог Людмила Денисенко в качестве примера полезной специи привела имбирь, богатый витаминами и микроэлементами.
Он стимулирует метаболизм и может разнообразить многие блюда — от супов до напитков. Однако Денисенко также призвала учитывать возможную индивидуальную непереносимость и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Её слова приводит 360.ru.