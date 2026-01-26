Ричмонд
Стоматолог объяснила, что происходит с зубами при употреблении энергетиков

Стоматолог Хритова: энергетики опасны для зубной эмали из-за сахара и кислот.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики могут серьезно повредить зубам, предупредила стоматолог Анастасия Хритова. Сочетание сахара и кислот, содержащихся в таких напитках, наносит зубной эмали «двойной удар». Об этом пишет «Газета.Ru».

«Это приводит к повышенной чувствительности зубов к холодному, горячему и сладкому, появлению меловидных белых пятен — ранних признаков кариеса, а также к ускоренному разрушению твердых тканей зуба», — объяснила медик.

Энергетики содержат кислоты, такие как лимонная, аскорбиновая и ортофосфорная, которые снижают уровень pH до 3,5 — агрессивный показатель для зубов. Кислоты размягчают эмаль, а сахар в напитке служит питательной средой для бактерий, вызывающих кариес.

Этот процесс становится особенно опасным из-за сочетания двух факторов: кислоты и сахара. Хритова предупредила, что чистить зубы сразу после употребления энергетика нельзя, так как эмаль остается размягченной в течение 30−40 минут. Это может привести к повреждениям и дефектам.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева предупредила, что увлечение энергетическими напитками с кофеином может привести к нарушениям памяти и походки.