«Не бойся идти медленно»: 10 китайских пословиц, которые кардинально изменят ваш взгляд на жизнь

Если прислушаться к Лао-цзы и Конфуцию сразу, получается удивительно цельная картина. Лао-цзы напоминает, что жизнь не подчиняется нашим капризам, и учит доверять большому порядку, который не всегда виден с первого взгляда. Конфуций добавляет к этому ответственность: спокойствие не сваливается с неба, его нужно выстраивать привычками, трудом и уважением к себе и другим. Вместе их мысли работают как мягкая опора в любой непогоде. Когда в голове шумит тревога, можно просто открыть любую из этих фраз, перечитать её пару раз и спросить себя: «А если я сейчас посмотрю на ситуацию так, как советует мудрец?» Очень часто одного этого шага хватает, чтобы внутри стало чуть тише, а путь впереди — понятнее.