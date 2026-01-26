Актрисе Анне Большовой исполнилось 50 лет

Актриса театра и кино Анна Большова отмечает 50-летие. В нулевых она была одной из главных звезд отечественной сцены: телезрители обожали ее за сериал «Остановка по требованию», театралы — за спектакли «Юнона и Авось» и «Поминальная молитва» на сцене «Ленкома». Со временем имя звезды стало звучать в публичном пространстве не только в связи с новыми ролями, но и из-за личных историй, далеко не самых приятных. Как сложились карьера и личная жизнь Анны Большовой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».