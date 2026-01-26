Ричмонд
В Ростовской области в ГАИ выдали 59 предписаний за плохую уборку дорог зимой

В Ростовской области усилили контроль за уборкой дорог.

Источник: Комсомольская правда

На выходных в Ростовской области с 23 по 25 января в Госавтоинспекции проверяли зимнее содержание дорог и выдали 59 предписаний на устранение недостатков. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

— Объявлено 37 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и выдано 59 предписаний на устранение выявленных недостатков, — говорится в сообщении ГАИ.

По данным ведомства, также возбудили шесть административных дел за нарушения при содержании дорог зимой — когда дорожники не обеспечили безопасные условия движения. Отдельно зафиксировали один факт, когда предписание не выполнили.

— Обследование улично-дорожной сети продолжается, а инспекторы находятся на дорогах в рамках спецрежима контроля. Водителей просят учитывать погоду, держать дистанцию и снижать скорость на плохо очищенных участках.

