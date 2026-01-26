Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Продеус раскрыл секрет грузинского долголетия

Секрет грузинского долголетия заключается в кисломолочном продукте мацони, который продлевает жизнь. Об этом рассказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.

Секрет грузинского долголетия заключается в кисломолочном продукте мацони, который продлевает жизнь. Об этом рассказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.

Он пояснил, что в этом напитке содержатся пробиотики, которые благотворно влияют на иммунитет. В частности, благодаря им иммунная система эффективнее борется с вирусами и бактериями.

— Это секрет грузинского долголетия, — подчеркнул специалист в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам врача-диетолога и специалиста XFIT Айлин Царьковой, правильное питание служит одним из основных факторов, способствующих долголетию. Специалист пояснила, что сбалансированное питание обеспечивает клетки организма необходимой энергией и строительными веществами. В связи с этим качество, долговечность и функциональность человеческого тела во многом зависят от рациона.

В свою очередь онколог Сильвио Гараттини заявил, что для продления жизни следует уменьшить объем потребляемой пищи. Врач подчеркнул, что покидать стол необходимо с легким чувством голода.