Врач Продеус раскрыл секрет грузинского долголетия

Секрет грузинского долголетия заключается в кисломолочном продукте мацони, который продлевает жизнь. Об этом рассказал врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус.
Он пояснил, что в этом напитке содержатся пробиотики, которые благотворно влияют на иммунитет. В частности, благодаря им иммунная система эффективнее борется с вирусами и бактериями.
— Это секрет грузинского долголетия, — подчеркнул специалист в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
По словам врача-диетолога и специалиста XFIT Айлин Царьковой, правильное питание служит одним из основных факторов, способствующих долголетию. Специалист пояснила, что сбалансированное питание обеспечивает клетки организма необходимой энергией и строительными веществами. В связи с этим качество, долговечность и функциональность человеческого тела во многом зависят от рациона.
В свою очередь онколог Сильвио Гараттини заявил, что для продления жизни следует уменьшить объем потребляемой пищи. Врач подчеркнул, что покидать стол необходимо с легким чувством голода.