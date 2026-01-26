Врач Продеус раскрыл секрет грузинского долголетия

По словам врача-диетолога и специалиста XFIT Айлин Царьковой, правильное питание служит одним из основных факторов, способствующих долголетию. Специалист пояснила, что сбалансированное питание обеспечивает клетки организма необходимой энергией и строительными веществами. В связи с этим качество, долговечность и функциональность человеческого тела во многом зависят от рациона.