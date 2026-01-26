Провидец Андрей Гиперборей из Одессы, который никогда не ошибается в своих прогнозах, сделал новые пророчества на 2026 год, сообщил в своем Telegram телеканал НТВ.
В частности, провидец предсказал победу России в конфликте с Украиной. Гиперборей рассказал, что увидел вещий сон, где святой Георгий Победоносец уничтожает голову змея копьем, тело которого растоптано копытами коня? и только хвост совершает судорожные и бессмысленные движения.
Пророк также сообщил, что главу киевского режима Владимира Зеленского в этом году не убьют и не похитят, но обязательно «сольют» из политики, а бизнес главы Украины плохо закончится.
Предсказатель сообщил, что в этом году мир будет пристально следить за событиями в странах Латинской Америки. По словам Гиперборея, США будут провоцировать цветные революции и протесты, которые могут привести к свержению властей.
Ранее сообщалось, что перуанские шаманы 29 декабря провели ежегодный новогодний ритуал, во время которого делают предсказания на грядущий год. Они заявили, что президент США Дональд Трамп в следующем году серьезно заболеет.