Не сломить дух сильного народа

— До 1965-го года о блокаде запрещали говорить, — рассказывает Людмила Гречухина. — Но у меня все равно сохранились несколько очень ярких воспоминаний — образов из детства. Помню, где-то в 1942-ом году, когда мне было около трех лет, когда маму взяли на работу на торфоразработки под Ленинградом. Кажется, она была занята чем-то, связанным с питанием, потому что я помню, как меня посадили на круглый стол, за которым сидели военные в тулупах. Они положили ко мне гитару, я перебирала струны пальцами и что-то им напевала. А потом они дали мне с братом большую тарелку каши — мне кажется, я после этого в жизни такой вкусной каши не пробовала! Мы были очень голодные, практически не ели, сразу взяли по ложке себе… А мама увидела, накричала: «Им нельзя, они же умрут!». То есть, нам нельзя было есть так много сразу, потому что мы с детства привыкли к голоду.