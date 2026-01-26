Не сломить дух сильного народа

Ровно 82 года назад, 27 января 1944 года, состоялось полное снятие блокады Ленинграда. Накануне знаменательного дня, 26 января, в Музее Победы прошла встреча жителей блокадного города.
Традиционная встреча собрала порядка двадцати пяти человек. Жизнь у каждого из них сложилась по-разному: некоторые до сих пор живут в Санкт-Петербурге, а кто-то переехал и в другие города, включая Москву. Несмотря на это, каждого здесь объединяет одно: память о тяжелых годах блокады и желание нести свою историю молодым людям.
Встреча началась с торжественной церемонии возложения цветов в зале Памяти и скорби.
— Я родился в 1942 году в Башкирии, — рассказывает Леонид Энкин. — Произошла интересная история: моя мать была преподавателем и собирала сирот в Ленинграде, чтобы отвезти их в безопасное место. Беременная мной, она оставила моих старших братьев с сестрой, и уехала с детьми в Башкирию, где я и родился. Однако она не могла оставить своих детей в Ленинграде, а потому поехала обратно в город, где мы остались до конца блокады.
По признанию матери Леонида, та не надеялась, что младенец сможет выжить, однако его выходили трое братьев: они оставляли новорожденному еду и воду, которые были в дефиците.
— Мы жили между Обводным и Фонтанкой, — рассказывает Леонид Энкин. — Вот старшие и ходили на Фонтанку собирать воду, потому что с ней тоже были большие проблемы. А еще неподалеку от дома были бадаевские склады. Они сгорели еще в 1941 году, но сахар, который там хранился, растаял в пожаре. Мы выкапывали его из земли, очищали, а потом ели. Сахар в те годы был жизнью.
Еще один ребенок блокадного Ленинграда Людмила Гречухина вспоминает: раньше такого открытого разговора по поводу произошедшего представить было нельзя.
— До 1965-го года о блокаде запрещали говорить, — рассказывает Людмила Гречухина. — Но у меня все равно сохранились несколько очень ярких воспоминаний — образов из детства. Помню, где-то в 1942-ом году, когда мне было около трех лет, когда маму взяли на работу на торфоразработки под Ленинградом. Кажется, она была занята чем-то, связанным с питанием, потому что я помню, как меня посадили на круглый стол, за которым сидели военные в тулупах. Они положили ко мне гитару, я перебирала струны пальцами и что-то им напевала. А потом они дали мне с братом большую тарелку каши — мне кажется, я после этого в жизни такой вкусной каши не пробовала! Мы были очень голодные, практически не ели, сразу взяли по ложке себе… А мама увидела, накричала: «Им нельзя, они же умрут!». То есть, нам нельзя было есть так много сразу, потому что мы с детства привыкли к голоду.
Участники встретились с генеральным директором Музея Победы Александром Школьником, который проводил их по новой экспозиции «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Ветераны прошлись по мультимедийному пространству, а также посетили несколько диорам, включая одну из самых масштабных, посвященную блокаде Ленинграда.
Ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады в Москве пройдет множество памятных и патриотических мероприятий. Например, в музее «Главных оружейных реликвий армии» жителей столицы приглашают посетить бесплатную экскурсию «Дорога жизни». На ней расскажут об уникальных экспонатах, которые использовались при освобождении города: например, автомобиль ГАЗ-АА.
Встречу «Дорогу жизни вечно будем помнить» 28 января организуют в стенах библиотеки № 148 имени Федора Тютчева. Школьники больше узнают о подвигах предков этого периода истории.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Светлана Кирсанова, председатель Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда:
— Нам очень важно собираться вместе, чтобы почтить память свои близких и тех, благодаря кому мы остались живы. Для молодежи общение с нами еще важнее, ведь мы — живые свидетели того, что происходило. Мы помним, что даже в самые страшные минуты невзгод в голове ни разу не появлялась мысль о том, чтобы сдаться врагу, чтобы бросить этот бой. Нет, наш народ не допускал этого, он бился до последнего, и только он смог победить эту чуму, что старалась захватить мир, именно он заслуживает гордости.