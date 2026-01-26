Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не сломить дух сильного народа

Ровно 82 года назад, 27 января 1944 года, состоялось полное снятие блокады Ленинграда. Накануне знаменательного дня, 26 января, в Музее Победы прошла встреча жителей блокадного города.

Ровно 82 года назад, 27 января 1944 года, состоялось полное снятие блокады Ленинграда. Накануне знаменательного дня, 26 января, в Музее Победы прошла встреча жителей блокадного города.

Традиционная встреча собрала порядка двадцати пяти человек. Жизнь у каждого из них сложилась по-разному: некоторые до сих пор живут в Санкт-Петербурге, а кто-то переехал и в другие города, включая Москву. Несмотря на это, каждого здесь объединяет одно: память о тяжелых годах блокады и желание нести свою историю молодым людям.

Встреча началась с торжественной церемонии возложения цветов в зале Памяти и скорби.

— Я родился в 1942 году в Башкирии, — рассказывает Леонид Энкин. — Произошла интересная история: моя мать была преподавателем и собирала сирот в Ленинграде, чтобы отвезти их в безопасное место. Беременная мной, она оставила моих старших братьев с сестрой, и уехала с детьми в Башкирию, где я и родился. Однако она не могла оставить своих детей в Ленинграде, а потому поехала обратно в город, где мы остались до конца блокады.

По признанию матери Леонида, та не надеялась, что младенец сможет выжить, однако его выходили трое братьев: они оставляли новорожденному еду и воду, которые были в дефиците.

— Мы жили между Обводным и Фонтанкой, — рассказывает Леонид Энкин. — Вот старшие и ходили на Фонтанку собирать воду, потому что с ней тоже были большие проблемы. А еще неподалеку от дома были бадаевские склады. Они сгорели еще в 1941 году, но сахар, который там хранился, растаял в пожаре. Мы выкапывали его из земли, очищали, а потом ели. Сахар в те годы был жизнью.

Еще один ребенок блокадного Ленинграда Людмила Гречухина вспоминает: раньше такого открытого разговора по поводу произошедшего представить было нельзя.

— До 1965-го года о блокаде запрещали говорить, — рассказывает Людмила Гречухина. — Но у меня все равно сохранились несколько очень ярких воспоминаний — образов из детства. Помню, где-то в 1942-ом году, когда мне было около трех лет, когда маму взяли на работу на торфоразработки под Ленинградом. Кажется, она была занята чем-то, связанным с питанием, потому что я помню, как меня посадили на круглый стол, за которым сидели военные в тулупах. Они положили ко мне гитару, я перебирала струны пальцами и что-то им напевала. А потом они дали мне с братом большую тарелку каши — мне кажется, я после этого в жизни такой вкусной каши не пробовала! Мы были очень голодные, практически не ели, сразу взяли по ложке себе… А мама увидела, накричала: «Им нельзя, они же умрут!». То есть, нам нельзя было есть так много сразу, потому что мы с детства привыкли к голоду.

Участники встретились с генеральным директором Музея Победы Александром Школьником, который проводил их по новой экспозиции «Путь к Победе», которая открылась к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Ветераны прошлись по мультимедийному пространству, а также посетили несколько диорам, включая одну из самых масштабных, посвященную блокаде Ленинграда.

Ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады в Москве пройдет множество памятных и патриотических мероприятий. Например, в музее «Главных оружейных реликвий армии» жителей столицы приглашают посетить бесплатную экскурсию «Дорога жизни». На ней расскажут об уникальных экспонатах, которые использовались при освобождении города: например, автомобиль ГАЗ-АА.

Встречу «Дорогу жизни вечно будем помнить» 28 января организуют в стенах библиотеки № 148 имени Федора Тютчева. Школьники больше узнают о подвигах предков этого периода истории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Светлана Кирсанова, председатель Московской общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны — жителей блокадного Ленинграда:

— Нам очень важно собираться вместе, чтобы почтить память свои близких и тех, благодаря кому мы остались живы. Для молодежи общение с нами еще важнее, ведь мы — живые свидетели того, что происходило. Мы помним, что даже в самые страшные минуты невзгод в голове ни разу не появлялась мысль о том, чтобы сдаться врагу, чтобы бросить этот бой. Нет, наш народ не допускал этого, он бился до последнего, и только он смог победить эту чуму, что старалась захватить мир, именно он заслуживает гордости.