Ехали по навигатору: две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s

Кристина М. и Наталья Г. были задержаны после того, как по ошибке заехали на территорию американской военной базы Кэмп-Пендлтон. Инцидент произошел во время поездки на автомобиле в районе Сан-Диего — девушки съехали с трассы, следуя указаниям навигатора, чтобы пообедать в McDonald’s.