Ехали по навигатору: две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s

Путешествие двух жительниц Самары по Калифорнии обернулось арестом и возможным тюремным сроком, сообщает «КП-Самара».
Кристина М. и Наталья Г. были задержаны после того, как по ошибке заехали на территорию американской военной базы Кэмп-Пендлтон. Инцидент произошел во время поездки на автомобиле в районе Сан-Диего — девушки съехали с трассы, следуя указаниям навигатора, чтобы пообедать в McDonald’s.
Как выяснилось, дорога проходила через закрытую зону военного объекта. Туристок задержали на парковке и поместили под арест. По американским законам, за незаконное проникновение на территорию военной базы им может грозить до шести месяцев лишения свободы.
Россиянки уже несколько дней находятся под стражей, а их родственники пытаются оказать им юридическую помощь.
Чем завершится эта история, пока неизвестно — дальнейшее решение предстоит принять американскому суду.
