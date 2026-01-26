Ричмонд
Ехали по навигатору: две россиянки попали на военную базу в США вместо McDonald’s

Россиянок арестовали в США за проникновение на военную базу по пути в ресторан.

Источник: Комсомольская правда

Путешествие двух жительниц Самары по Калифорнии обернулось арестом и возможным тюремным сроком, сообщает «КП-Самара».

Кристина М. и Наталья Г. были задержаны после того, как по ошибке заехали на территорию американской военной базы Кэмп-Пендлтон. Инцидент произошел во время поездки на автомобиле в районе Сан-Диего — девушки съехали с трассы, следуя указаниям навигатора, чтобы пообедать в McDonald’s.

Как выяснилось, дорога проходила через закрытую зону военного объекта. Туристок задержали на парковке и поместили под арест. По американским законам, за незаконное проникновение на территорию военной базы им может грозить до шести месяцев лишения свободы.

Россиянки уже несколько дней находятся под стражей, а их родственники пытаются оказать им юридическую помощь.

Чем завершится эта история, пока неизвестно — дальнейшее решение предстоит принять американскому суду.

Ранее в Таиланде кража беспроводных наушников у туристки из Финляндии помогла полиции выйти на наркопритон. Благодаря функции отслеживания устройства правоохранители установили место преступления и задержали подозреваемых.

