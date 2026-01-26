Стало известно, когда в Симферополе появятся первые весенние цветы

Симферополь планируют украсить первыми весенними цветами к 16 марта. Об этом в эфире «Радио Крым» заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.
«К 16 марта мы должны украсить город первыми весенними цветами: виолой, тюльпанами, нарциссами», — рассказала она.
Замглавы «Горзеленхоза» пояснила, что основное будет уделено центральным клумбам, а также улично-дорожным кашпо и мемориальным объектам. По ее словам, будут высажены виолы цветовой гаммой Крымской весны, а также в цветах российского и крымского флагов.
Всего к высадке подготовили около 24 тысяч растений. В теплицах уже растут виола, маргаритки и незабудки.