Стало известно, когда в Симферополе появятся первые весенние цветы

Симферополь украсят первыми весенними цветами к 16 марта.

Источник: Комсомольская правда

Симферополь планируют украсить первыми весенними цветами к 16 марта. Об этом в эфире «Радио Крым» заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

«К 16 марта мы должны украсить город первыми весенними цветами: виолой, тюльпанами, нарциссами», — рассказала она.

Замглавы «Горзеленхоза» пояснила, что основное будет уделено центральным клумбам, а также улично-дорожным кашпо и мемориальным объектам. По ее словам, будут высажены виолы цветовой гаммой Крымской весны, а также в цветах российского и крымского флагов.

Всего к высадке подготовили около 24 тысяч растений. В теплицах уже растут виола, маргаритки и незабудки.