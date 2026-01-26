Стало известно, когда в Симферополе появятся первые весенние цветы

Замглавы «Горзеленхоза» пояснила, что основное будет уделено центральным клумбам, а также улично-дорожным кашпо и мемориальным объектам. По ее словам, будут высажены виолы цветовой гаммой Крымской весны, а также в цветах российского и крымского флагов.