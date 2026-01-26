В РПЦ призвали бороться с Зеленским молитвой, как с сатанистами*

С президентом Украины Владимиром Зеленским стоит бороться молитвой, наподобие борьбы с сатанистами*. С таким призывом выступил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Ставропольский и Невинномыссккий Кирилл (Покровский).
— Нужно иметь все более и более совершенное оружие. Оно есть, оно совершенствуется. Но что можно сделать против сатаниста*-Зеленского? …До конца этот сатанизм* истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия, — отметил представитель РПЦ. Его слова приводит РИА Новости.
Помимо этого при обысках у бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который покинул пост на фоне грандиозного коррупционного скандала, нашли множество странных предметов, связанных с оккультизмом.
У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.