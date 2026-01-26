Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа самая полезная часть курицы: в ней больше всего белка

Диетолог Хохлова: грудка курицы содержит больше белка и меньше жира.

Источник: Комсомольская правда

Курица — это одно из самых популярных мясных блюд на столах россиян. Но какая ее часть наиболее полезна для здоровья? Диетолог Елена Хохлова рассказала, что самой полезной частью курицы является грудка. Об этом пишет NEWS.ru.

«Грудка считается самой полезной частью курицы, так как она содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира. Бедра тоже полезны, но они более жирные», — объяснила Хохлова.

По словам диетолога, крылья и голени, хоть и могут быть вкусными в приготовлении, содержат больше соединительной ткани. Для тех, кто следит за калориями, грудка будет оптимальным выбором.

Ранее KP.RU вместе с экспертами разбирался, как куриный бульон помогает при простуде и какие преимущества этот продукт приносит организму. Куриный жир является самым легкоплавким и поэтому разрешенным при жировом гепатозе печени и других заболеваниях.