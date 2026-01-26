Названа самая полезная часть курицы: в ней больше всего белка

Курица — это одно из самых популярных мясных блюд на столах россиян. Но какая ее часть наиболее полезна для здоровья? Диетолог Елена Хохлова рассказала, что самой полезной частью курицы является грудка. Об этом пишет NEWS.ru.
«Грудка считается самой полезной частью курицы, так как она содержит наибольшее количество белка и минимальное количество жира. Бедра тоже полезны, но они более жирные», — объяснила Хохлова.
По словам диетолога, крылья и голени, хоть и могут быть вкусными в приготовлении, содержат больше соединительной ткани. Для тех, кто следит за калориями, грудка будет оптимальным выбором.
Ранее KP.RU вместе с экспертами разбирался, как куриный бульон помогает при простуде и какие преимущества этот продукт приносит организму. Куриный жир является самым легкоплавким и поэтому разрешенным при жировом гепатозе печени и других заболеваниях.