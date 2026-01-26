Ричмонд
Директор автошколы в Неклиновском районе предстанет перед судом за взятку

Директора автошколы в Неклиновском районе обвиняют в посредничестве во взятке для ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области директора одной из местных автошкол обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Материалы дела уже переданы в суд. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По версии следствия, в мае прошлого года директор предложила родителю одного из учеников автошколы свои услуги. За 35 тысяч рублей она обещала организовать успешную сдачу практического экзамена в ГАИ без фактической проверки навыков вождения.

После того как деньги были получены, женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. На время следствия она будет находиться под домашним арестом.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

