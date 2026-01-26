Как не попасться на мошенническую схему «рабочий чат»: киберэксперт назвала главный способ

Киберэксперт Анастасия Бастрыкина рассказала, как обезопасить себя от мошенников в поддельных рабочих чатах. Своими советами она поделилась в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Специалист отметила, что в рабочих чатах люди часто доверяют друг другу. Этим и пользуются злоумышленники, создавая фейковые группы, чтобы выманить коды подтверждения или личные данные.
Мошенники искусно имитируют коллег с помощью ботов, разыгрывая рабочие обсуждения. В таком чате, кроме жертвы, часто никого реального нет.
Чтобы не попасться, эксперт советует всегда проверять новые чаты. Достаточно уточнить у коллеги в личных сообщениях или по телефону, создавалась ли такая группа. Это поможет выяснить, что чат — мошеннический, и избежать потери денег или данных.
Напомним, что МВД предупредило россиян о появлении новой схемы мошенничества с «рабочими чатами». Данные о коллегах злоумышленники собирают из открытых источников, включая социальные сети.