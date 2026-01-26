Психолог Блинова рассказала, с чего начинается разлад в отношениях

Ещё одним важным признаком кризиса специалист называет расхождение взглядов на будущее. Несовпадение жизненных целей, ценностей и планов постепенно разрушает ощущение команды и общего пути. В такой ситуации, по словам Блиновой, важно честно оценить свои чувства и готовность работать над связью. Если человек не видит будущего с партнёром и не стремится что-либо менять, это может говорить о приближении разрыва. Однако если есть мотивации и желания вернуть близость имеет смысл обратиться за профессиональной помощью, чтобы разобраться в причинах отдаления.