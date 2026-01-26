Психолог Блинова рассказала, с чего начинается разлад в отношениях

Иногда в отношениях не происходит громких ссор и драм, но появляется тишина, в которой каждый чувствует себя одиноким. Именно такое состояние специалисты считают одним из самых тревожных сигналов для пары.
Семейный психолог Дарья Блинова в беседе с Pravda.Ru объяснила, что постепенное исчезновение эмоциональной близости, интереса и желания проводить время вместе может указывать на ослабление чувств. Когда общение становится формальным, а теплота и вовлечённость уходят, партнёры начинают отдаляться, даже находясь рядом. Эмоциональное равнодушие, утрата тактильной и интимной близости, а также нежелание идти на контакт формируют ощущение одиночества внутри отношений и заставляют задуматься об их устойчивости.
Ещё одним важным признаком кризиса специалист называет расхождение взглядов на будущее. Несовпадение жизненных целей, ценностей и планов постепенно разрушает ощущение команды и общего пути. В такой ситуации, по словам Блиновой, важно честно оценить свои чувства и готовность работать над связью. Если человек не видит будущего с партнёром и не стремится что-либо менять, это может говорить о приближении разрыва. Однако если есть мотивации и желания вернуть близость имеет смысл обратиться за профессиональной помощью, чтобы разобраться в причинах отдаления.
Психолог подчёркивает, что безнадёжными считаются лишь отношения, в которых присутствует физическое или эмоциональное насилие. Во всех остальных случаях многое зависит от обоюдного желания сохранить союз и восстановить доверие.
О том, как удержать отношения от распада, в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила и специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина. Она отмечает, что семейное счастье требует не меньших усилий, чем поиск партнёра. Со временем быт и рутина ослабляют эмоциональную связь, поэтому крепкий брак — это результат осознанной работы над собой, а не случайное стечение обстоятельств.
Эксперты сходятся во мнении, что универсального рецепта долгих отношений не существует, но есть принципы, которые подтверждают свою эффективность. В их числе — открытое общение без страха осуждения, умение слушать партнёра и обсуждать любые вопросы, избегая унижения и грубости. Важны поддержка и уважение, включая принятие личных интересов, целей и границ друг друга.
Совместные занятия, прогулки, путешествия и новые впечатления помогают сохранять эмоциональную связь и формировать общие воспоминания. При этом психологи советуют не забывать о личном пространстве и возможности оставаться интересными самим себе. Конфликты и разногласия считаются естественной частью живых отношений, если они решаются конструктивно, без накопления обид.
Специалисты подчёркивают, что влюблённость сама по себе не гарантирует долговечности союза. Зато внимание к партнёру, благодарность за повседневные мелочи, сохранение романтики и регулярные «перезагрузки» для двоих способны укрепить отношения и придать им глубину, даже спустя годы совместной жизни.
Ранее психолог и специалист по межличностным отношениям Эми Морин назвала пять вещей, которые должны делать все пары в выходные.