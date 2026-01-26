В Ростове из-за чайника на плите эвакуировали 10 человек из многоэтажного дома

В Ростове-на-Дону утром произошел пожар в многоэтажном доме на улице Серафимовича. Из-за оставленного на плите чайника эвакуировали десять человек. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МЧС.
— Супруги уснули, оставив чайник на плите. К счастью, никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.
Огонь охватил десять квадратных метров, но спасатели быстро его потушили. Жильцов вывели из подъезда, чтобы избежать отравления дымом.
Ранее, вечером 25 января, пожар случился в квартире на Коммунистическом проспекте. Вызов поступил в 20:52, а в 21:26 огонь был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших не было. На месте работали 19 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания выясняются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.