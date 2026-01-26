В Ростове из-за чайника на плите эвакуировали 10 человек из многоэтажного дома

Ранее, вечером 25 января, пожар случился в квартире на Коммунистическом проспекте. Вызов поступил в 20:52, а в 21:26 огонь был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших не было. На месте работали 19 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания выясняются.