«Потерял связь с реальностью»: Канье Уэст извинился за антисемитские выпады

Американский рэпер Канье Уэст в понедельник, 26 января, опубликовал сообщение «Тем, кому я причинил боль» в газете The Wall Street Journal, где он извинился за свои антисемитские заявления.
Музыкант рассказал, что в 2002 году он попал в автомобильную аварию, в результате которой у него оказалась сломана челюсть и повреждена правая лобная доля головного мозга. Исполнитель отметил, что врачи исправили видимые повреждения, но не выявили более глубокую травму, которая находилась внутри его черепа. По словам, травма поспособствовала развитию биполярного расстройства.
— Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из тех, кого я люблю больше всего, я обращался хуже всего, — говорится в заявлении.
Также он обратился к бывшей жене Ким Кардашьян, отметив, что она пережила страх, смятение, унижение и изнеможение, «пытаясь достучаться» до него, Vanity Fair.
5 декабря 2025 года стало известно, что Канье Уэст довел Ким Кардашьян до слез, обвинив ее в инсценировке ограбления в Париже.