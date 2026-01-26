Из душа в СИЗО: Житель Красноярска попал под суд за нацистские тату

В Красноярске местный житель после того, как сходил у знакомого в душ, попал под арест из-за своих нацистских татуировок. Об этом сообщило издание «КП-Красноярск» со ссылкой на решение суда.
«Необычный инцидент произошел вечером 9 января. Тогда мужчина, находясь у друга в гостях, выходя из ванной комнаты по пояс раздетый, продемонстрировал свои татуировки с изображением нацистской символики: свастику, имперского орла и погон солдата вермахта», — говорится в материале.
По данным издания, одному из присутствовавших это сильно не понравилось, и он сразу же позвонил в полицию. На суде житель краевой столицы с татуировками признал вину.
В публикации уточнили, что мужчина был привлечен к ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Решением суда он получил 10 суток административного ареста.
Как писал сайт KP.RU, ранее Верховный суд (ВС) РФ разрешил использование нацистской атрибутики, и это не станет преступлением, если подобное было сделано для критики фашизма.
Напомним, в ноябре прошлого года суд в Сочи признал женщину виновной в повторной публичной демонстрации нацистской символики.