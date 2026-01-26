Создана программа, спасающая людей с тонущих судов для перевозки колесной техники

StabEdit не только показывает уровень затопления судна и безопасные пути отхода для людей внутри, но и рассчитывает шансы судна дойти до ближайшего порта в случае аварии. Это особенно важно для судов типа «po-po», потому что они имеют длинные открытые грузовые палубы, на которые заезжает техника, и в силу этого неспособны долго удерживать равновесие при попадании на них большого количества воды.