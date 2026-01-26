В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

В посольстве сообщили, что с первых дней войны Хоменко встал на защиту Родины. Он участвовал в обороне Ленинграда, мужественно воевал до самой Победы и был отмечен высокими государственными наградами. В мирное время ветеран занимался общественной и воспитательной работой, рассказывая новым поколениям правду о войне, был активным участником Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.