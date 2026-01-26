В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

В Канаде в возрасте 108 лет скончался один из старейших в мире ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, сообщил в посольстве РФ в этой стране.
«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 г.), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве сообщили, что с первых дней войны Хоменко встал на защиту Родины. Он участвовал в обороне Ленинграда, мужественно воевал до самой Победы и был отмечен высокими государственными наградами. В мирное время ветеран занимался общественной и воспитательной работой, рассказывая новым поколениям правду о войне, был активным участником Канадской Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
В посольстве РФ в Канаде выразили искренние соболезнования родным и близким Хоменко и Ассоциации.
