Дышать над картошкой — не лучший выбор: чем может быть опасен популярный народный метод лечения простуды

Известный народный метод лечения простуды — дышать над вареной картошкой — может быть опасным и усугубить состояние. Об этом сообщил врач-терапевт Иван Еременко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Специалист пояснил, что горячий пар от картофеля часто обжигает слизистые оболочки. Это усиливает отек и может серьезно затруднить дыхание, особенно у детей или при бронхите.
Еременко также критически отозвался о другом старинном методе — лечении банками. По его словам, банки травмируют капилляры и кожу, не борясь с истинной причиной болезни — инфекцией.
Врач подчеркнул, что подобные народные способы широко применялись до развития доказательной медицины. Сегодня для лечения следует использовать современные ингаляторы и препараты с подтвержденной эффективностью. Терапевт призвал россиян лечиться под контролем врача, а не рисковать здоровьем с помощью сомнительных процедур.
При этом симптомы гриппа и простуды можно облегчить народными средствами. Врачи отмечают, что без доступа к таблетками и медикам, в случае болезни можно пить тёплые напитки с шиповником и отвары трав.