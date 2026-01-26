Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дышать над картошкой — не лучший выбор: чем может быть опасен популярный народный метод лечения простуды

Терапевт Еременко: ингаляции над картофелем могут навредить дыхательным путям.

Источник: Комсомольская правда

Известный народный метод лечения простуды — дышать над вареной картошкой — может быть опасным и усугубить состояние. Об этом сообщил врач-терапевт Иван Еременко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист пояснил, что горячий пар от картофеля часто обжигает слизистые оболочки. Это усиливает отек и может серьезно затруднить дыхание, особенно у детей или при бронхите.

Еременко также критически отозвался о другом старинном методе — лечении банками. По его словам, банки травмируют капилляры и кожу, не борясь с истинной причиной болезни — инфекцией.

Врач подчеркнул, что подобные народные способы широко применялись до развития доказательной медицины. Сегодня для лечения следует использовать современные ингаляторы и препараты с подтвержденной эффективностью. Терапевт призвал россиян лечиться под контролем врача, а не рисковать здоровьем с помощью сомнительных процедур.

При этом симптомы гриппа и простуды можно облегчить народными средствами. Врачи отмечают, что без доступа к таблетками и медикам, в случае болезни можно пить тёплые напитки с шиповником и отвары трав.