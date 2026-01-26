Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин

В Молдове возможен дефицит бензина.
На некоторых заправках топлива осталось на несколько дней, новые поставки отменены, сообщают в сети TLX.
Причина — рост потребления топлива в Украине из-за перебоев с электричеством и остановка или ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, Греции и странах Балтии.
В TLX заявляют, что их запасов хватит на 3−4 дня и советуют водителям с бензиновыми авто заправиться заранее.
На момент публикации новости в Министерстве энергетики Молдовы, а также в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) информацию о возможной нехватке бензина пока не прокомментировали.