Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин

Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове возможен дефицит бензина.

На некоторых заправках топлива осталось на несколько дней, новые поставки отменены, сообщают в сети TLX.

Причина — рост потребления топлива в Украине из-за перебоев с электричеством и остановка или ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Румынии, Греции и странах Балтии.

В TLX заявляют, что их запасов хватит на 3−4 дня и советуют водителям с бензиновыми авто заправиться заранее.

На момент публикации новости в Министерстве энергетики Молдовы, а также в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) информацию о возможной нехватке бензина пока не прокомментировали.