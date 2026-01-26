Эксперты ООН призвали ЕС отменить санкции против ученых за позицию по Украине

Речь идет об ограничительных мерах, принятых в соответствии с регламентом Совета ЕС 2024/2642 от 8 октября 2024 года и исполнительным регламентом Совета ЕС 2025/2568 от 15 декабря 2025 года. Уточняется, что они были введены в связи с профессиональной деятельностью лиц в университетах РФ, их участием в международных форумах, дискуссиями на высоком уровне, публикациями книг и ведением блогов. Брюссель обосновал меры «критикой режимов односторонних санкций, политическим анализом факторов, приведших к вооруженному конфликту на Украине, академическими комментариями по вопросам современной международной политики и дискуссиями о целесообразности сотрудничества между странами глобального Юга и Российской Федерацией».