Сангаджи Тарбаев начал курировать развитие туристической отрасли в Башкирии

Как сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров, совместно с представителями местного туристического бизнеса обсуждались перспективы развития туристической отрасли в регионе. Отмечено, что Сангаджи Тарбаев как председатель профильного комитета Госдумы взял на себя кураторство этого направления в Башкирии. Хабиров выразил уверенность, что его опыт и поддержка будут способствовать прогрессу в сфере туризма.