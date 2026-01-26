Ричмонд
Сангаджи Тарбаев начал курировать развитие туристической отрасли в Башкирии

Куратором туристической отрасли в Башкирии стал Сангаджи Тарбаев.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирию прибыла делегация Государственной Думы России. В ее составе заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков, а также председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Как сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров, совместно с представителями местного туристического бизнеса обсуждались перспективы развития туристической отрасли в регионе. Отмечено, что Сангаджи Тарбаев как председатель профильного комитета Госдумы взял на себя кураторство этого направления в Башкирии. Хабиров выразил уверенность, что его опыт и поддержка будут способствовать прогрессу в сфере туризма.

Глава региона также охарактеризовал Владислава Даванкова как талантливого политика из плеяды «новых людей», отметив, что представляемая им партия выступает за развитие предпринимательства, инноваций и современных технологий, и имеет в республике сильное отделение.

Хабиров пожелал гостям успехов в работе на благо страны.

