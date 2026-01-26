Вучич заявил, что его просили закрыть российские СМИ в Сербии для сближения с ЕС

По словам президента Сербии, один из лидеров европейской страны предложил ему закрыть российские СМИ, после чего республике будет оказана поддержка в сближении с Евросоюзом. Вучич отметил, что он поблагодарил собеседника за совет, переводя тему разговора на спорт.