Вучич заявил, что его просили закрыть российские СМИ в Сербии для сближения с ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему предлагали закрыть российские СМИ в республике в обмен на сближение с Евросоюзом. Об этом политик заявил в эфире телеканала Blic.
«Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы», — рассказал Вучич.
По словам президента Сербии, один из лидеров европейской страны предложил ему закрыть российские СМИ, после чего республике будет оказана поддержка в сближении с Евросоюзом. Вучич отметил, что он поблагодарил собеседника за совет, переводя тему разговора на спорт.
Ранее KP.RU сообщал, что давление Евросоюза на Сербию ведет к провальному для Брюсселя результату. О том, что сербы не хотят вступать в ЕС, говорят даже не политики, в статистические данные среди опрошенного населения.