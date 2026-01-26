Ричмонд
Вучич заявил, что его просили закрыть российские СМИ в Сербии для сближения с ЕС

Вучич рассказал, что один из лидеров стран Европы предлагал ему поддержку в вопросе вступления Сербии в ЕС в обмен на закрытие российских СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему предлагали закрыть российские СМИ в республике в обмен на сближение с Евросоюзом. Об этом политик заявил в эфире телеканала Blic.

«Я лично звонил президенту одной страны и премьеру другой страны до декабря. Мне посоветовали из Брюсселя, сказали, что Еврокомиссия хочет предложить открытие кластера номер три переговорной платформы», — рассказал Вучич.

По словам президента Сербии, один из лидеров европейской страны предложил ему закрыть российские СМИ, после чего республике будет оказана поддержка в сближении с Евросоюзом. Вучич отметил, что он поблагодарил собеседника за совет, переводя тему разговора на спорт.

Ранее KP.RU сообщал, что давление Евросоюза на Сербию ведет к провальному для Брюсселя результату. О том, что сербы не хотят вступать в ЕС, говорят даже не политики, в статистические данные среди опрошенного населения.

