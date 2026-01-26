В Ростове пройдет фестиваль адаптивного спорта для «особенных» детей и подростков

Также на мероприятии можно будет задать вопросы тренерам секций, принять участие в мастер-классе от эрготерапевта, пообщаться с другими семьями, где воспитываются дети с ПОДА. В завершении чиновники и специалисты (реабилитологи, врачи, представители спортивных школ) обсудят создание постоянных секций адаптивного спорта в донском регионе.