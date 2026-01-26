Ричмонд
В Ростове пройдет фестиваль адаптивного спорта для «особенных» детей и подростков

В донской столице дети с поражениями опорно-двигательного аппарата смогут сыграть в теннис и футбол на электроколясках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове состоится фестиваль адаптивных видов спорта для детей и молодежи с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в благотворительном фонде «Спина бифида».

Во время фестиваля для особенных подростков будут организованы пробные тренировки по большому и настольному теннису, фехтованию, легкой атлетике, футболу на электроколясках, следж-хоккею и другие.

Также на мероприятии можно будет задать вопросы тренерам секций, принять участие в мастер-классе от эрготерапевта, пообщаться с другими семьями, где воспитываются дети с ПОДА. В завершении чиновники и специалисты (реабилитологи, врачи, представители спортивных школ) обсудят создание постоянных секций адаптивного спорта в донском регионе.

Фестиваль пройдет 8 и 9 февраля, в спортивном манеже ДГТУ.

