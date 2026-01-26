В ФРГ пообещали €1 млн за сведения о диверсии на объекте энергосистемы

Власти Германии объявили о выплате награды в 1 миллион евро за информацию, способствующую раскрытию диверсии, произошедшей в начале января на объекте энергетической инфраструктуры Берлина. Сенатор внутренних дел Ирис Шпрангер сообщила об этом на совещании комитета городской палаты депутатов, как пишет издание Berliner Zeitung.
Шпрангер назвала инцидент «беспрецедентным случаем».
Около 50 тысяч жилых домов и 2 тысячи компаний в Берлине остались без электроэнергии 3 января из-за умышленного поджога кабельного моста. Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», известная своими действиями под различными названиями в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет, заявила о своей причастности к диверсии. Правительство Берлина ввело чрезвычайное положение, а Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, занимающаяся особо тяжкими преступлениями, угрожающими государственной безопасности, начала расследование.
Лишь через пять дней энергоснабжение было полностью восстановлено.