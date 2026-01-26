В ФРГ пообещали €1 млн за сведения о диверсии на объекте энергосистемы

Около 50 тысяч жилых домов и 2 тысячи компаний в Берлине остались без электроэнергии 3 января из-за умышленного поджога кабельного моста. Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан», известная своими действиями под различными названиями в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет, заявила о своей причастности к диверсии. Правительство Берлина ввело чрезвычайное положение, а Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ, занимающаяся особо тяжкими преступлениями, угрожающими государственной безопасности, начала расследование.