Канье Уэст публично извинился за свои антисемитские высказывания

Американский музыкант Канье Уэст, известный также как Йе, в открытом письме для The Wall Street Journal объяснил свои антисемитские заявления последствиями черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП 25 лет назад. Он также напомнил, что страдает от биполярного расстройства I типа.
По его словам, во время аварии он повредил челюсть и правую лобную долю мозга, но это повреждение было выявлено врачами лишь в 2023 году.
«Эта медицинская ошибка нанесла серьёзный ущерб моему психическому здоровью», — написал Канье Уэст.
Он отметил, что во время маниакальных эпизодов при биполярном расстройстве человек теряет критическое восприятие реальности, чувствуя себя «уверенным и непобедимым», и не осознаёт необходимости в помощи.
«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею», — признался репер.
Уэст рассказал, что в период обострения болезни его «тянуло к самому разрушительному символу — свастике». Он также сообщил, что в начале 2025 года пережил особенно тяжёлый эпизод, который «разрушил его жизнь».
«Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев», — подчеркнул Канье Уэст.
Он заявил о готовности взять на себя ответственность, пройти лечение и добиться реальных изменений, но подчеркнул, что это не оправдывает его поступков.
«Я не прошу сочувствия или снисхождения, хотя стремлюсь заслужить прощение. Сегодня я пишу просто для того, чтобы попросить вашего терпения и понимания, пока я ищу свой путь домой», — резюмировал артист.
Ранее Канье Уэста заявил, что его слова и поступки в прошлом были ошибочными и вызваны внутренними трудностями.