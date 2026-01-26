ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля

Уточняется, что житель Иркутской области приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения.