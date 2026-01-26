Министр назвал главную опасность ледяного дождя, который ждет Беларусь

Министр энергетики Денис Мороз сказал, как Беларусь готовится к очередному антициклону и ледяному дождю. Последний глава госоргана назвал одним из самых опасных явлений.
Дело в том, что мокрый дождь будет мгновенно замерзать на линиях электропередач и деревьях, а это как увеличивает нагрузку на действующее электротехнического оборудование, так и создает риски повреждений.
Полностью исключить такие воздействия невозможно, говорит Денис Мороз, но энергосистема работает на упреждение. Потому все энергетические службы переведены в усиленный режим.
«Подготовлено более 670 аварийно-восстановительных бригад для того, чтобы реагировать на возможные отключения», — отметил министр, подчеркнув: все нештатные ситуации будут разрешаться оперативно.
Также специалисты проверили более 700 единиц техники и оборудования, а еще — свыше 300 дизель-генераторных установок. Также для надежности снабжения уже приостановлены ремонтные работы.
Кстати, ГАИ также назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.
