Россиянам рассказали, какие причины могут указывать на необходимость сменить работу

Ранее эксперты по найму уже обозначили ключевые тренды на рынке труда в 2026 году. Наиболее востребованными остаются инженеры, IT-специалисты и квалифицированные рабочие. При этом многие россияне опасаются экономической нестабильности и возможных сокращений.