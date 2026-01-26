Россиянам рассказали, какие причины могут указывать на необходимость сменить работу

HR-эксперт Зулия Лоикова назвала явные признаки, указывающие на необходимость поиска новой работы. Чаще всего речь идет о постоянном стрессе из-за токсичного поведения начальства. Об этом специалист сообщила в беседе с «Абзацем».
По словам Лоиковой, ключевым маркером является систематическое психологическое давление со стороны руководителя. Это могут быть оскорбления, унизительные замечания при коллегах или постоянное обесценивание профессиональных качеств сотрудника.
Эксперт добавила, что тревожным сигналом также является перекладывание ответственности за чужие ошибки на подчиненного. Не менее разрушительны регулярные угрозы увольнением или шантаж, отметила Лоикова.
Специалист считает, что перед принятием окончательного решения стоит попытаться обсудить проблему с руководителем. Однако если разговор не меняет ситуацию, то уход становится наиболее разумным шагом для сохранения психического здоровья.
Ранее эксперты по найму уже обозначили ключевые тренды на рынке труда в 2026 году. Наиболее востребованными остаются инженеры, IT-специалисты и квалифицированные рабочие. При этом многие россияне опасаются экономической нестабильности и возможных сокращений.