В Кашарском районе водохранилище признали в неудовлетворительном состоянии

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков посетил Кашарский район. В правительстве региона рассказали, что в ходе визита отметили проблемы с Кашарским водохранилищем и дали оценку обновлению социальной инфраструктуры.
— Нацпроекты и поручения губернатора выполняются, однако остаются вопросы, требующие особого внимания и постоянного контроля, — подчеркнул Сергей Бодряков.
В Кашарском районе проверили ремонт школы и назвали проблемы по водохранилищу. Фото: Правительство РО.
Одной из главных тем стала ситуация на Кашарском водохранилище на реке Ольховой. Власти отметили, что водохранилище находится в плохом состоянии. Чтобы продолжить работы, району нужно подготовить документы по требованиям Росводресурсов и провести экспертизу проекта.
Проверили и социальные объекты. В Кашарской школе ремонт начальной школы почти завершен, но его окончание перенесли на весну.
В Каменке после обновления Дома культуры открыли кинозал «Светлый» на 150 мест. Благоустройство территории вокруг ДК планируют начать в апреле.
