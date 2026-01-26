В Кашарском районе водохранилище признали в неудовлетворительном состоянии

Одной из главных тем стала ситуация на Кашарском водохранилище на реке Ольховой. Власти отметили, что водохранилище находится в плохом состоянии. Чтобы продолжить работы, району нужно подготовить документы по требованиям Росводресурсов и провести экспертизу проекта.