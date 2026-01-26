Ричмонд
В Кашарском районе водохранилище признали в неудовлетворительном состоянии

В Кашарском районе замгубернатора проверил ремонт школы.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков посетил Кашарский район. В правительстве региона рассказали, что в ходе визита отметили проблемы с Кашарским водохранилищем и дали оценку обновлению социальной инфраструктуры.

— Нацпроекты и поручения губернатора выполняются, однако остаются вопросы, требующие особого внимания и постоянного контроля, — подчеркнул Сергей Бодряков.

В Кашарском районе проверили ремонт школы и назвали проблемы по водохранилищу. Фото: Правительство РО.

Одной из главных тем стала ситуация на Кашарском водохранилище на реке Ольховой. Власти отметили, что водохранилище находится в плохом состоянии. Чтобы продолжить работы, району нужно подготовить документы по требованиям Росводресурсов и провести экспертизу проекта.

Проверили и социальные объекты. В Кашарской школе ремонт начальной школы почти завершен, но его окончание перенесли на весну.

В Каменке после обновления Дома культуры открыли кинозал «Светлый» на 150 мест. Благоустройство территории вокруг ДК планируют начать в апреле.

