Владелец пекарни «Машенька» рассказал о предложении от ЛДПР

Владельцу «Машеньки» предложили войти в совет предпринимателей Подмосковья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал РИА Новости, что ему предложили вступить в совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР.

По словам Максимова, ему поступали предложения от коллег-пекарей стать общественным уполномоченным в сфере малого бизнеса.

«И было предложение, если говорить по конкретике, от ЛДПР. Приезжал ко мне господин Валерий Селезнев, депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, и предложил войти в экспертный совет, если я правильно сейчас это воспроизведу, по поддержке малого предпринимательства в Московской области. Конкретики пока никакой нет», — сказал Максимов в интервью агентству.

Он добавил, что пока ждет уточнений по полномочиям и задачам, чтобы обдумать предложение и принять окончательное решение.

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, в свою очередь, подтвердил слова Максимова, отметив, что планирует закрепить за предпринимателем блок, связанный с налоговым законодательством.

«Мы ему сделали предложение (вступить в Совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР — ред.). Он сказал, что ознакомится с документами и с удовольствием примет участие в работе. Я думаю, что мы за ним закрепим блок, который бы касался налогового законодательства, налоговых изменений малого и среднего предпринимательства, в частности, выбор формы хозяйственной деятельности, вот такие как индивидуальные предприниматели или какие-то другие формы», — рассказал Селезнев РИА Новости.

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» на прямой линии с президентом РФ 19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Путин, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь». Предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой и получил в ответ от президента корзину с угощениями и серебряный складень.

