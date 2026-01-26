Владелец пекарни «Машенька» рассказал о предложении от ЛДПР

«Мы ему сделали предложение (вступить в Совет предпринимателей Московской области при региональном отделении ЛДПР — ред.). Он сказал, что ознакомится с документами и с удовольствием примет участие в работе. Я думаю, что мы за ним закрепим блок, который бы касался налогового законодательства, налоговых изменений малого и среднего предпринимательства, в частности, выбор формы хозяйственной деятельности, вот такие как индивидуальные предприниматели или какие-то другие формы», — рассказал Селезнев РИА Новости.