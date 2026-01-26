Саакашвили: Коридор Трампа рушит все, чего Грузия достигла в 1990-е

Транспортный коридор президента США Дональда Трампа, проходящий по территории Азербайджана и Армении, уничтожает все, чего Грузия достигла в 1990-е и 2000-е годы. Об этом в понедельник, 26 января, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
— Заявление о том, что сегодня транзитный маршрут проходит через Грузию, а завтра будет проходить через Армению, разрушает все, чего мы достигли как страна в 1990-е и 2000-е годы, — написал бывший глава государства в личном блоге.
При этом Саакашвили отметил, что в связи с этой ситуацией Тбилиси оказался в «крайне тяжелом геополитическом тупике». Также политик допустил, что страна может перестать существовать как независимое государство.
21 января Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что страна приняла приглашение США присоединиться к Совету мира, посвященного вопросам, связанным с сектором Газа. В ведомстве подчеркнули, что участие в организации позволит стране активно участвовать в инициативе по урегулированию ситуации в этом регионе.