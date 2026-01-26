Пугачеву могут наказать за незаконный пирс в Подмосковье: дело может дойти до большого штрафа

Как писал сайт KP.RU, к певцу Филиппу Киркорову подан иск с требованием обязать артиста снести постройки на его участке в Подмосковье на берегу Москвы-реки. По словам истца, по закону это земли общего пользования, а не Киркорова. Однако они оформлены в собственность артиста и там размещены постройки. Свободного доступа к этому участку и прибрежной полосе нет.