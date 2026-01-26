Пугачеву могут наказать за незаконный пирс в Подмосковье: дело может дойти до большого штрафа

Певице Алле Пугачевой может грозить крупный штраф, если она не уберет пирс у своего поместья на берегу реки Истры в Солнечногорске Московской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист Александр Хаминский.
«Предостережение Росприроднадзора вполне закономерно. Певице будет предложено демонтировать причал добровольно и за свой счет», — сказал он.
Юрист отметил, что, если же артистка проигнорирует предупреждение ведомства, то строение будет снесен принудительно с возложением всех расходов на певицу.
По словам Хаминский, более того, если установят, что существование нелегального причала нанесло водохранилищу экологический урон, Пугачева может быть привлечена к административной ответственности и выплате крупного штрафа.
Как писал сайт KP.RU, к певцу Филиппу Киркорову подан иск с требованием обязать артиста снести постройки на его участке в Подмосковье на берегу Москвы-реки. По словам истца, по закону это земли общего пользования, а не Киркорова. Однако они оформлены в собственность артиста и там размещены постройки. Свободного доступа к этому участку и прибрежной полосе нет.