Как правильно использовать подростковый максимализм: советы эксперта

Подростковый максимализм — это явление, с которым сталкиваются многие родители, и порой оно становится вызовом в воспитании. Однако бороться с этим не стоит, считает педагог Виктория Береснева. Важно правильно направить эту энергию в нужное русло. Об этом пишет RuNews24.ru.