Как правильно использовать подростковый максимализм: советы эксперта

Подростковый максимализм — это явление, с которым сталкиваются многие родители, и порой оно становится вызовом в воспитании. Однако бороться с этим не стоит, считает педагог Виктория Береснева. Важно правильно направить эту энергию в нужное русло. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Юношеский максимализм содержит очень полезный мотивационный и ценностный аспекты. Дети-подростки способны увлекаться и буквально эмоционально “гореть” чем-то», — отметила Береснева.
По словам эксперта, задача родителей — помочь направить эту сильную энергию. Вместо того чтобы бороться с подростковым максимализмом, нужно предложить подростку реальные цели и задачи, которые смогут раскрыть его потенциал.
Береснева подчеркнула важность вовлечения подростков в активную и полезную деятельность, которая принесет реальный и измеримый результат. Таким образом, родители смогут направить максимализм ребенка в созидательное русло.
Ранее психолог Екатерина Свистунова объяснила, почему разговоры с подростками часто превращаются в ссоры. Негативная коммуникация разрушает отношения, особенно если в семье часто звучат фразы вроде «быстро делай уроки», «хватит ныть» или «сам виноват».