Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно использовать подростковый максимализм: советы эксперта

Педагог Береснева перечислила советы для родителей подростков.

Источник: Комсомольская правда

Подростковый максимализм — это явление, с которым сталкиваются многие родители, и порой оно становится вызовом в воспитании. Однако бороться с этим не стоит, считает педагог Виктория Береснева. Важно правильно направить эту энергию в нужное русло. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Юношеский максимализм содержит очень полезный мотивационный и ценностный аспекты. Дети-подростки способны увлекаться и буквально эмоционально “гореть” чем-то», — отметила Береснева.

По словам эксперта, задача родителей — помочь направить эту сильную энергию. Вместо того чтобы бороться с подростковым максимализмом, нужно предложить подростку реальные цели и задачи, которые смогут раскрыть его потенциал.

Береснева подчеркнула важность вовлечения подростков в активную и полезную деятельность, которая принесет реальный и измеримый результат. Таким образом, родители смогут направить максимализм ребенка в созидательное русло.

Ранее психолог Екатерина Свистунова объяснила, почему разговоры с подростками часто превращаются в ссоры. Негативная коммуникация разрушает отношения, особенно если в семье часто звучат фразы вроде «быстро делай уроки», «хватит ныть» или «сам виноват».