Побег из СССР, номинация на «Оскар» и романы со звездами Голливуда: Михаила Барышникову — 78

Михаил Барышников пришел в кинематограф уже сложившимся артистом, и режиссеры работали с ним не как с танцором, а как с полноценным актером, обладающим редкой телесной выразительностью. Дебют артиста состоялся в 1977 году в фильме «Поворотный момент» Герберта Росса. Картина рассказывала о закулисье балетного мира и его жесткой, конкурентной природе. Барышников сыграл молодого танцовщика Юрия Копейкина — амбициозного, резкого, не всегда симпатичного героя. Эта роль была далека от привычного образа романтического артиста. Номинация на «Оскар» за лучшую роль второго плана стала подтверждением того, что на экране появился настоящий актер, а не приглашенная звезда балета.