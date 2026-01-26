Побег из СССР, номинация на «Оскар» и романы со звездами Голливуда: Михаила Барышникову — 78

Михаилу Барышникову исполняется 78 лет 27 января 2026.
Михаил Барышников — артист, совершивший побег дважды: сначала из строгой советской системы в мир западного балета, а затем из классики в современный танец и драматический театр. Его жизнь, от одинокого детства в Риге до статуса живой легенды в Нью-Йорке, — это история постоянного преодоления: гравитации, обстоятельств и собственных пределов. 27 января артисту исполняется 78 лет. URA.RU вспоминает его историю.
Детство и юность Михаила Барышникова.
Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге, в семье советского офицера. Отец, человек строгий и замкнутый, видел будущее сына скорее в дисциплинированной, «надежной» профессии. Мать, напротив, была тонко чувствующим человеком и рано начала водить мальчика в театр, филармонию и оперу. Именно она стала для Михаила первым проводником в мир искусства.
Решение заняться балетом Михаил принял самостоятельно. В девять лет просто поставил родителей перед фактом: записался на экзамен в балетную школу. Главным препятствием оказался рост — слишком маленький даже по балетным меркам. Педагоги сомневались, но упорство мальчика оказалось сильнее сомнений. Он ежедневно выполнял сложные упражнения, превозмогая боль, и за несколько лет прибавил почти четыре сантиметра. Для балета это было принципиально.
Михаил Барышников решил пойти в балет вопреки мнению родителей.
Самым тяжелым событием детства стала смерть матери. В 12 лет Михаил пережил трагедию, о которой долго не мог говорить: мать покончила с собой, и причины этого поступка так и остались неизвестными. Отец вскоре создал новую семью, в которой мальчик оказался лишним. Несколько лет он жил в семьях друзей и одноклассников, фактически воспитываясь чужими людьми. Ранний опыт одиночества и внутренней самостоятельности сформировал его характер.
Переломным моментом стала поездка в Ленинград. В 1964 году Латвийская национальная опера гастролировала в городе, и Барышников участвовал в спектаклях. Один из артистов привел его в Ленинградское хореографическое училище. Там Михаил попал в класс Александра Пушкина — педагога, воспитавшего Рудольфа Нуреева. Пушкин сразу разглядел в юноше редкое сочетание техники, музыкальности и внутренней свободы.
Начало карьеры Михаила Барышникова.
После окончания училища в 1967 году Барышников был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинский театр. Его карьера развивалась стремительно. Он почти сразу получил ведущие партии и стал заметной фигурой не только для публики, но и для профессионального сообщества.
Уже в конце 1960-х годов он выиграл крупные международные конкурсы — в Варне и Москве, получал престижные награды и активно гастролировал за рубежом. Его танец отличался не только безупречной техникой, но и редкой для советской сцены эмоциональной точностью.
К началу 1970-х Барышников стал одним из главных молодых солистов театра. В 1973 году ему разрешили провести авторский творческий вечер — редкий случай для артиста такого возраста. Он сознательно выбрал не только классические номера, но и работы современных хореографов, тем самым обозначив свое стремление к обновлению балета.
Эмиграция и жизнь на западе.
Летом 1974 года Михаил Барышников не вернулся в СССР с гастролей в Канаде и попросил политического убежища. Это решение стало одним из самых громких событий в культурной жизни того времени. Он не делал громких политических заявлений, но ясно дал понять: его выбор продиктован творческой необходимостью.
Михаил Барышников смог построить успешную карьеру в Америке.
Почти сразу он получил приглашение в American Ballet Theatre. В США Барышников быстро стал ведущим солистом, а затем — художественным руководителем труппы. Его появление изменило отношение к балету в стране: американская пресса заговорила о том, что США могут претендовать на статус мировой балетной державы.
Он танцевал классику и современный репертуар, работал с Джорджем Баланчиным, Джеромом Роббинсом, Туайлой Тарп, ставил собственные версии «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Золушки». В 1990 году вместе с Марком Моррисом он создал проект White Oak Dance Project и фактически ушел из классического балета, занимаясь современным танцем.
Фильмы и театр.
Михаил Барышников пришел в кинематограф уже сложившимся артистом, и режиссеры работали с ним не как с танцором, а как с полноценным актером, обладающим редкой телесной выразительностью. Дебют артиста состоялся в 1977 году в фильме «Поворотный момент» Герберта Росса. Картина рассказывала о закулисье балетного мира и его жесткой, конкурентной природе. Барышников сыграл молодого танцовщика Юрия Копейкина — амбициозного, резкого, не всегда симпатичного героя. Эта роль была далека от привычного образа романтического артиста. Номинация на «Оскар» за лучшую роль второго плана стала подтверждением того, что на экране появился настоящий актер, а не приглашенная звезда балета.
Массовую популярность принес фильм «Белые ночи» (1985). История советского танцовщика-невозвращенца, вынужденного вернуться в СССР, во многом перекликалась с личной судьбой Барышникова, хотя сам он подчеркивал, что не отождествляет себя с героем. Самым сильным эпизодом картины стал танец под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Этот фрагмент оказался важным не только художественно, но и символически — впервые на большом экране прозвучал голос Высоцкого в исполнении артиста, который уже много лет жил за пределами СССР.
В дальнейшем Барышников выбирал роли осторожно, предпочитая редкие, но содержательные работы. Среди них — фильмы «Танцоры», «Кабинет доктора Рамиреса», «Дело фирмы», где его интересовала не сюжетная линия, а внутренний характер персонажа.
Отдельное место в карьере артиста занял театр. В 1989 году Барышников дебютировал на Бродвее в спектакле «Превращение» по Кафке и был номинирован на премию «Тони». С этого момента драматическая сцена стала для него полноценным пространством творчества. Он играл в спектаклях по текстам Бунина, Хармса, Чехова, Нижинского.
Особое значение имели проекты, созданные совместно с режиссером Алвисом Херманисом. «Бродский/Барышников» стал камерным, почти исповедальным спектаклем, где артист не играл роль, а говорил со зрителем языком памяти и личного опыта. Позднее появился «Белый вертолет», посвященный уходу папы Бенедикта XVI. В этих работах Барышников окончательно утвердился как артист, для которого границы между танцем, словом и драмой больше не существуют.
В начале 2000-х он неожиданно появился в массовой культуре, сыграв художника Александра в сериале «Секс в большом городе». Его герой стал одним из самых запоминающихся персонажей финала сериала — взрослый, ироничный, внутренне сложный мужчина, предлагающий Кэрри Брэдшоу новый взгляд на жизнь. Эта роль сделала Барышникова узнаваемым далеко за пределами театральной и балетной среды.
Личная жизнь Михаила Барышникова.
Еще в советский период у Михаила Барышникова были серьезные отношения с балериной Татьяной Кольцовой. Он сделал ей предложение, и этот союз вполне мог закончиться браком, если бы не решение остаться на Западе. Эмиграция перечеркнула историю любви.
Артиста часто видели в компании знаменитых балерин и актрис.
После переезда в США вокруг Барышникова быстро сложился ореол человека с бурной личной жизнью. Ему приписывали романы с партнершами по сцене, актрисами и моделями, включая Шэрон Стоун и Изабеллу Росселлини. Сам он относился к этому с иронией и однажды заметил, что обычный ужин часто превращают в романтическую сенсацию.
Самыми известными стали отношения с актрисой Джессикой Лэнг. Они познакомились весной 1976 года на светской вечеринке. Общались сначала на французском языке, ведь английский Барышников тогда знал плохо. Их союз был ярким и эмоциональным, но в то же время непростым. В 1981 году у пары родилась дочь Александра. Однако разные темпераменты и образ жизни сделали разрыв неизбежным.
После разрыва с Лэнг в жизни Барышникова были короткие, но заметные романы с Лайзой Миннелли и Умой Турман. Наиболее устойчивым стал его союз с балериной Лизой Райнхарт, внучкой знаменитого режиссера Макса Райнхарта. С ней Барышников нашел то, чего долго избегал, — спокойствие и семейную устойчивость. Лиза оставила карьеру, сосредоточившись на семье. В браке родились трое детей: сын Петр и дочери Анна и София.
Где сейчас Михаил Барышников.
Сегодня Михаилу Барышникову 77 лет. Он живет в США, руководит Baryshnikov Arts Center в Нью-Йорке — пространством для молодых художников, танцовщиков, музыкантов и актеров. Он продолжает работать, курировать проекты, иногда выходит на сцену и участвует в культурных событиях мирового масштаба. В 2017 году Барышников получил латвийское гражданство. В Россию он не приезжает.