Врач Водовозов разъяснил, может ли вирус Нипах вызвать новую пандемию

Вирус Нипах не станет причиной новой пандемии в мире, так как основными переносчиками вируса являются фруктоядные летучие мыши, их ареал обитания ограничен. Об этом сообщил сайту MK.ru врач-токсиколог Алексей Водовозов.
Он отметил, что заражение происходит через контакт с больными животными или употребление инфицированных продуктов. Передача от человека к человеку возможна лишь при длительном контакте с биологическими жидкостями и пока не приобрела воздушно-капельный характер.
По оценкам эксперта, хотя летальность среди зафиксированных случаев достигает 40−75 процентов, реальное число заболевших может быть выше за счет легких форм, похожих на ОРВИ. Ограниченный ареал обитания основных переносчиков и особенности передачи сдерживают глобальное распространение вируса, указал Водовозов.
Роспотребнадзор сообщил, что в России случаев заражения не зарегистрировано, и рекомендовал туристам, выезжающим в страны Юго-Восточной Азии, соблюдать меры предосторожности. К ним относятся тщательная гигиена рук, обработка фруктов и овощей, отказ от контактов с дикими животными и употребления воды из непроверенных источников.
Ранее врачи объяснили, как распознать смертельно опасный вирус Нипах вовремя.